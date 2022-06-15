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В Башкирии полицейские устроили драку в кафе

В Башкирии полицейские устроили драку в кафе

17:40, 15 июн 2022

Несколько уфимских полицейских оказались замешаны в скандале. Они отмечали новые звания коллег в кафе на улице Менделеева, распивали спиртные напитки, но неожиданно поссорились между собой, что привело к драке. Сегодня, 15 июня, информацию о произошедшем подтвердили в МВД Башкирии.

Инцидент произошел в кафе «Черная Кошка». Один из местных работников подтвердил UFA1.RU, что драка случилась в их заведении, однако в подробности вдаваться не стал. Как сообщает telegram-канала BAZA, конфликт возник между четырьмя полицейскими, которые отмечали вручение званий коллегам. По данным канала, поводом послужило то, что одного из них не позвали на вечеринку — стычка началась после того, как он всё-таки пришел и высказал претензии.


Baza сообщает, что в драке участвовали участковые пункта на улице Ленина Ильдар Хаматшин и Ильшат Якшимбетов, а также — пункта на улице Зорге Динар Хайбрахманов и Радик Абубакиров. Все имеют офицерские звания, Якшимбетов и Абубакиров — капитаны, а Хаматшин и Хайбрахманов — старшие лейтенанты. Мы попытались связаться с ними по служебным телефонам, но на звонки никто не ответил.

— По указанию руководства МВД по Республике Башкортостан проведена служебная проверка для установления обстоятельств происшествия. Материалы ведомства направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, — рассказали в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: afisha.ru, findpolice.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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