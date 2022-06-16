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В Башкирии житель ХМАО погиб, опрокинувшись в кювет

В Башкирии житель ХМАО погиб, опрокинувшись в кювет

09:25, 16 июн 2022

Минувшей ночью, 16 июня, в Иглинском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По предоставленным данным, на первом км дороги Орловка-Аша 32-летний житель ХМАО опрокинулся в кювет на автомобиле «Лада Гранта». Мужчина в результате аварии скончался на месте происшествия.

Вместе с водителем был 18-летний пассажир из Челябинской области, который не получил никаких травм. Он рассказал, что перед поездкой они вместе с водителем распивали в течение дня алкоголь.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в перевернувшемся автомобиле пострадали 4 ребенка и водитель.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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