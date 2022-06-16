В Башкирии житель ХМАО погиб, опрокинувшись в кювет
09:25, 16 июн 2022
Минувшей ночью, 16 июня, в Иглинском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
По предоставленным данным, на первом км дороги Орловка-Аша 32-летний житель ХМАО опрокинулся в кювет на автомобиле «Лада Гранта». Мужчина в результате аварии скончался на месте происшествия.
Вместе с водителем был 18-летний пассажир из Челябинской области, который не получил никаких травм. Он рассказал, что перед поездкой они вместе с водителем распивали в течение дня алкоголь.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в перевернувшемся автомобиле пострадали 4 ребенка и водитель.
Читайте также:В Башкирии женщина без прав наехала на электроопору
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе погиб водитель иномарки улетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Lada Priora" опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия в Башкирии
Авария в Калтасинском районе Башкирии: столкнулись «Volkswagen Polo» и «Лада Приора», погиб пассажир