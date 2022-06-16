Страшная авария в Башкирии: столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit"

19:26, 16 июн 2022

Сегодня в Благоварском районе зарегистрировано ДТП с погибшим



Авария произошла в шестом часу вечера на 1402 км трассы М5 "Урал". По предварительным данным, столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit". В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. Второй водитель доставлен в больницу.







На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. По предоставленным данным, на первом км дороги Орловка-Аша 32-летний житель ХМАО опрокинулся в кювет на автомобиле «Лада Гранта».

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ