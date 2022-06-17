В Башкирии два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей
09:33, 17 июн 2022
Сегодня, 17 июня, на трассе в Башкирии случилось смертельное ДТП. Первые подробности с места происшествия сообщили в ГИБДД.
В 8 утра на 25 километре трассы Стерлитамак – Салават столкнулись встречные «Лада Гранта» и «Лада Приора». В результате ДТП водитель и пассажир «Гранты» скончались до приезда медиков. Водитель «Приоры» находится в больнице.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.