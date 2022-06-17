Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей

В Башкирии два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей

09:33, 17 июн 2022

Сегодня, 17 июня, на трассе в Башкирии случилось смертельное ДТП. Первые подробности с места происшествия сообщили в ГИБДД.

В 8 утра на 25 километре трассы Стерлитамак – Салават столкнулись встречные «Лада Гранта» и «Лада Приора». В результате ДТП водитель и пассажир «Гранты» скончались до приезда медиков. Водитель «Приоры» находится в больнице.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось о том, что вчера в Благоварском районе столкнулись "Лада Гранта" под управлением 43-летнего жителя Благовещенского района и встречный грузовик "Ford Transit", за рулём которого находился 24-летний житель Аургазинского района

Читайте также:

В Башкирии скончалась девочка, попавшая на мопеде под колеса УАЗика
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
Читайте также

Страшная авария в Башкирии: столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit"
Происшествия в Башкирии
Страшная авария в Башкирии: столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовой "Ford Transit"
Авария в Мишкинском районе: погиб пассажир при столкновении «Мицубиси Кантер» и «Лада Гранта»
Происшествия в Башкирии
Авария в Мишкинском районе: погиб пассажир при столкновении «Мицубиси Кантер» и «Лада Гранта»
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом
В Башкирии на трассе Р-240 в аварии погибли 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе Р-240 в аварии погибли 2 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: