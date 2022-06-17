В Башкирии два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей

09:33, 17 июн 2022

Сегодня, 17 июня, на трассе в Башкирии случилось смертельное ДТП. Первые подробности с места происшествия сообщили в ГИБДД.







В 8 утра на 25 километре трассы Стерлитамак – Салават столкнулись встречные «Лада Гранта» и «Лада Приора». В результате ДТП водитель и пассажир «Гранты» скончались до приезда медиков. Водитель «Приоры» находится в больнице.



Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.



Ранее сообщалось о том, что вчера в Благоварском районе столкнулись "Лада Гранта" под управлением 43-летнего жителя Благовещенского района и встречный грузовик "Ford Transit", за рулём которого находился 24-летний житель Аургазинского района.

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Фото: ГИБДД по Башкирии