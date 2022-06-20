В Башкирии мама шестерых детей была жестоко убита своим сожителем

17:25, 20 июн 2022

На днях башкирский город Белорецк потрясло ужасное событие. Многодетная 32-летняя мама Ксения Т. была жестоко убита своим сожителем. Об этом «КП-Уфа» рассказала близкая подруга женщины Надежда А.







По словам собеседницы, Ксения нигде не работала. У нее было шестеро детей, и потому она в основном сидела с ними дома. Сожитель же убитой трудился предпринимателем, у него, как утверждает Надежда, был бизнес по добыче дегтя. Вся семья жила в частном доме в Белорецке.



Надежда дружила с Ксенией с самого раннего детства. Она вспоминает молодую маму как улыбчивого и жизнерадостного человека.



– Никогда не жаловалась на что-либо, Ксюша была очень позитивной. У нее было очень много друзей. А еще она очень хорошо пела, у нас в деревне на всех концертах всегда выступала, – рассказала подруга убитой женщины.





Как рассказали сотрудники ведомства, по факту убийства многодетной матери было возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый в преступлении, как поведали правоохранители, уже задержан и настоящее время находится под стражей.

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Фото: соцсети