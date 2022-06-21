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Житель Башкирии до смерти избил мать шестерых детей

Житель Башкирии до смерти избил мать шестерых детей

14:11, 21 июн 2022

В Белорецком районе следователи подозревают 36-летнего мужчину в избиении сожительницы, от чего мать шестерых детей в последствии скончалась. На него завели уголовное дело.

Следователи выяснили, что ночью 17 июня 2022 года пара выпивала в своем доме. Мужчина начал ревновать сожительницу к бывшему мужу, а после накинулся на нее и избил ногами. Потерпевшая от полученных травм скончалась.

Ранее СМИ сообщали, что женщина нигде не работала и сидела с детьми. Их у нее было по двое от трех бывших мужей. Ее сожитель имел свой бизнес, занимался добычей дегтя.

Подозреваемый во всем сознался и рассказал, как все произошло. Следователи назначили ряд экспертиз и допросили свидетелей. Мужчина находится под стражей.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Белорецк происшествия криминал
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