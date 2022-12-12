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В Белорецке осудили мужчину, который из ревности до смерти забил мать шестерых детей

В Белорецке осудили мужчину, который из ревности до смерти забил мать шестерых детей

21:17, 12 дек 2022

В башкирском городе Белорецке вынесли приговор 36-летнему мужчине, который из ревности до смерти забил свою сожительницу – мать шестерых детей. Об этом 12 декабря сообщил Следственный комитет республики.



Преступление произошло вечером 17 июня. Между пьяными подсудимым и его сожительницей в их доме произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил подругу ногами по различным частям тела. От полученных травм она скончалась на месте.

Против подсудимого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью со смертельным исходом. Он признался в содеянном. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.


Напомним, погибшей было 32 года. По словам ее подруги, она терпела побои от своего сожителя на протяжении нескольких лет. Детей женщины, старшему из которых 13 лет, а младшему два года, передали родственникам.

Отметим, что за этот год это не первый громкий случай подобного рода в городе Белорецке. Летом 31-летнюю чиновницу из местной администрации Дину Махиянову возле ее дома на глазах подруги зарезал бывший муж.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: СК Башкирии
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия убийство
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