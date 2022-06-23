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В Башкирии погиб водитель мотороллера, врезавшись в электроопору

В Башкирии погиб водитель мотороллера, врезавшись в электроопору

16:11, 23 июн 2022

В Баймакском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим. 

Авария произошла в третьем часу дня в д. Абдрахманово. По предварительным данным, 56-летний местный житель, управляя мотороллером "Муравей", совершил наезд на электроопору. 



В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. 

Известно, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, также мужчина не имел водительских прав. Подробности аварии уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии в аварии пострадали 3 человека. 67-летний водитель “Гранты” при повороте на улицу Энтузиастов с улицы Рудольфа Нуриева столкнулся с “Тойотой”.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Баймакский район происшествия аварии
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