В Башкирии погиб водитель мотороллера, врезавшись в электроопору

16:11, 23 июн 2022

В Баймакском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим.



Авария произошла в третьем часу дня в д. Абдрахманово. По предварительным данным, 56-летний местный житель, управляя мотороллером "Муравей", совершил наезд на электроопору.







В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.



Известно, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, также мужчина не имел водительских прав. Подробности аварии уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии