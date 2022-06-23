В Башкирии погиб водитель мотороллера, врезавшись в электроопору
16:11, 23 июн 2022
В Баймакском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим.
Авария произошла в третьем часу дня в д. Абдрахманово. По предварительным данным, 56-летний местный житель, управляя мотороллером "Муравей", совершил наезд на электроопору.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте.
Известно, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, также мужчина не имел водительских прав. Подробности аварии уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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