В Башкирии водитель манипулятора погиб, столкнувшись с припаркованным авто

10:07, 24 июн 2022

В Чекмагушевском районе мужчина за рулём манипулятора погиб в ДТП.







Авария произошла ночью на ул.Западная с.Новокутово. Предварительно, 49-летний уфимец, управляя манипулятором "Mitsubishi Canter", совершил наезд на припаркованный справа "Freightliner Coronado". В результате аварии водитель "Mitsubishi" скончался от полученных травм в карете скорой помощи при транспортировке в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка.





- Подведя итог, хочу отметить, что уважение к другим участникам дорожного движения, высокая концентрация внимания на дороге, трезвое вождение, добросовестное соблюдение правил дорожного движения – это залог вашей безопасности, - сообщил руководитель республиканского ГИБДД В. Севастьянов.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель мотороллера, врезавшись в электроопору.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии