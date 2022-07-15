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В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель ВАЗ-2115

В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель ВАЗ-2115

11:01, 15 июл 2022

Ночью в Стерлитамакском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения.



На 143 километре автодороги Уфа-Оренбург 65-летний житель Салавата за рулем «Ниссана», предположительно, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115. В результате аварии 37-летний водитель отечественного автомобиля из Оренбургской области скончался до приезда скорой медицинской помощи.


- В Башкирии каждый третий погибший в аварии погибает по причине выезда на полосу встречного движения. Так, за шесть месяцев этого года в республике было зарегистрировано 73 таких происшествий. В них 41 человек погиб и 122 получили травмы, - привел данные Владимир Севастьянов.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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