В Башкирии на детскую площадку упало дерево

17:17, 28 июн 2022

В Уфе в парке Гафури дерево рухнуло прямо на детскую площадку. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в соцсетях очевидцы.







Указывается, что инцидент произошел ночью, когда на площадке никого не было. Городские власти подтвердили факт случившегося.



— Падение дерева произошло в ночное время, никто не пострадал, — сообщили они. — Силами МУП «Уфапарк» и коммунальных служб Октябрьского района дерево распилено и убрано.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии две женщины жестоко избили лежащую полуголую девушку. В МВД по Башкирии тогда рассказали, что проводится проверка по факту конфликта на бытовой почве. Сегодня стало известно, чем завершилась эта история.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети