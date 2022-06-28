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В Башкирии на детскую площадку упало дерево

В Башкирии на детскую площадку упало дерево

17:17, 28 июн 2022

В Уфе в парке Гафури дерево рухнуло прямо на детскую площадку. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в соцсетях очевидцы.



Указывается, что инцидент произошел ночью, когда на площадке никого не было. Городские власти подтвердили факт случившегося.

— Падение дерева произошло в ночное время, никто не пострадал, — сообщили они. — Силами МУП «Уфапарк» и коммунальных служб Октябрьского района дерево распилено и убрано.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии две женщины жестоко избили лежащую полуголую девушку. В МВД по Башкирии тогда рассказали, что проводится проверка по факту конфликта на бытовой почве. Сегодня стало известно, чем завершилась эта история.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа
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