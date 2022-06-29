В одном из районов Башкирии в конце июня машины покрылись льдом
17:01, 29 июн 2022
В Зианчуринском районе Башкирии под конец июня на улице резко упала температура. За ночь от сильных заморозков машины покрылись льдом, сообщили в ИА «Башинформ». Фотографиями поделилась местная жительница.
Глава района заверил, что садоводы сохранили урожай, так как почва не промерзла.
— У нас все в порядке, днем не так уж холодно: сейчас 15°, вчера было 10°. Все цветет. Садоводы предпринимают определенные меры, закрывают насаждения. Но заморозков на почве не было, так что посевы не пострадали, — сообщил Дамин Юланов.
Он также добавил, что холод гораздо лучше, чем засуха и пожары, которые были в 2021 году.