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В одном из районов Башкирии в конце июня машины покрылись льдом

В одном из районов Башкирии в конце июня машины покрылись льдом

17:01, 29 июн 2022

В Зианчуринском районе Башкирии под конец июня на улице резко упала температура. За ночь от сильных заморозков машины покрылись льдом, сообщили в ИА «Башинформ». Фотографиями поделилась местная жительница.



Глава района заверил, что садоводы сохранили урожай, так как почва не промерзла.

— У нас все в порядке, днем не так уж холодно: сейчас 15°, вчера было 10°. Все цветет. Садоводы предпринимают определенные меры, закрывают насаждения. Но заморозков на почве не было, так что посевы не пострадали, — сообщил Дамин Юланов.

Он также добавил, что холод гораздо лучше, чем засуха и пожары, которые были в 2021 году.

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Источник: proural.info
Фото: ИА "Башинформ"
Теги: Зианчуринский район
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