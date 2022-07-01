В Башкирии завершились поиски 51-летнего Эдуарда Акузина
09:23, 01 июл 2022
В селе Павловка Нуримановского района прекратили поиски Эдуарда Акузина. Об этом сообщили в РОО «Поиск детей Иглино».
Напомним, 29 июня 51-летний мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Волонтеры отправились на его поиски.
К счастью, его нашли живым. Где мужчина был все это время, не сообщается.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 25-летней Виктории Ткач, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленной информации, девушка вышла из дома 27 июня и исчезла. С тех пор о ней нет никаких данных.