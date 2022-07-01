Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии завершились поиски 51-летнего Эдуарда Акузина

В Башкирии завершились поиски 51-летнего Эдуарда Акузина

09:23, 01 июл 2022

В селе Павловка Нуримановского района прекратили поиски Эдуарда Акузина. Об этом сообщили в РОО «Поиск детей Иглино».

Напомним, 29 июня 51-летний мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Волонтеры отправились на его поиски.

К счастью, его нашли живым. Где мужчина был все это время, не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 25-летней Виктории Ткач, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленной информации, девушка вышла из дома 27 июня и исчезла. С тех пор о ней нет никаких данных.

Читайте также:

В Башкирии нашелся пропавший 9-летний Ярослав Иванов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: «Поиск детей Иглино»
Теги: Нуримановский район происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии пропала 25-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 25-летняя девушка
В Башкирии пропал 51-летний житель Нуримановского района Эдуард Акузин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 51-летний житель Нуримановского района Эдуард Акузин
В Уфе завершились поиски Карины Тоймурзиной
Происшествия в Башкирии
В Уфе завершились поиски Карины Тоймурзиной
В Башкирии нашли мертвым пропавшего в прошлом году молодого парня
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли мертвым пропавшего в прошлом году молодого парня


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: