В Башкирии завершились поиски 51-летнего Эдуарда Акузина

09:23, 01 июл 2022

В селе Павловка Нуримановского района прекратили поиски Эдуарда Акузина. Об этом сообщили в РОО «Поиск детей Иглино».



Напомним, 29 июня 51-летний мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Волонтеры отправились на его поиски.



К счастью, его нашли живым. Где мужчина был все это время, не сообщается.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 25-летней Виктории Ткач, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По предоставленной информации, девушка вышла из дома 27 июня и исчезла. С тех пор о ней нет никаких данных.



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Фото: «Поиск детей Иглино»