В Башкирии лишенный прав водитель "Шевроле" опрокинулся в кювет
10:13, 01 июл 2022
Накануне в Баймакском районе около четырёх часов дня на 134 км автодороги Магнитогорск-Ира 34-летний местный житель, управляя "Chevrolet Lanos", совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Известно, что ранее он был лишён водительских прав, также был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В мае этого года мужчина освободился из колонии поселения.
Вчера состояние водителя также вызвало сомнение у сотрудников полиции, поэтому в отношении него назначили химико-технологическое исследование.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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