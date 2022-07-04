Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии гидроцикл едва не стал причиной гибели 16-летнего подростка

В Башкирии гидроцикл едва не стал причиной гибели 16-летнего подростка

11:48, 04 июл 2022

В Уфе спасатели не дали утонуть 16-летнему парню. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты столицы.



Вчера, 3 июля, днем спасатели дежурили на пляже «Гольфстрим». Вдруг они заметили, в воде юношу, который решил проверить свои силы и уплыть далеко от берега. Все было хорошо, но уже на глубине подросток начал захлебываться. Волны от прошедшего мимо гидроцикла накрывали парня с головой, а силы уже начали покидать его.

Спасатели вовремя заметили ситуацию и поспешили на помощь. Они добрались до юноши и вытащили его из воды. Уставший подросток еще долго просидел на берегу, набираясь сил.


Еще один случай произошел на озере Кандрыкуль. 20-летняя девушка долго надувала матрас на берегу, а после спустилась с ним в воду, взяв с собой 8-летнего брата. Ничего не предвещало беды, но девушка забыла проверить надувное плавательное средство на проколы. В итоге, отплыв далеко от берега, брат с сестрой осознали, что матрас постепенно сдувается. Плавать никто не умел, поэтому они начали звать на помощь. Спасатели благополучно доставили молодых людей на берег.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: уфа112
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии едва не утонули пьяный мужчина и подросток
Происшествия в Башкирии
В Башкирии едва не утонули пьяный мужчина и подросток
В Уфе утонул мужчина
Происшествия в Башкирии
В Уфе утонул мужчина
В Уфе беременная женщина едва не утонула в озере
Происшествия в Башкирии
В Уфе беременная женщина едва не утонула в озере
На реке Белой в Уфе перевернулась лодка с детьми
Происшествия в Башкирии
На реке Белой в Уфе перевернулась лодка с детьми


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: