В Башкирии гидроцикл едва не стал причиной гибели 16-летнего подростка

11:48, 04 июл 2022

В Уфе спасатели не дали утонуть 16-летнему парню. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты столицы.







Вчера, 3 июля, днем спасатели дежурили на пляже «Гольфстрим». Вдруг они заметили, в воде юношу, который решил проверить свои силы и уплыть далеко от берега. Все было хорошо, но уже на глубине подросток начал захлебываться. Волны от прошедшего мимо гидроцикла накрывали парня с головой, а силы уже начали покидать его.



Спасатели вовремя заметили ситуацию и поспешили на помощь. Они добрались до юноши и вытащили его из воды. Уставший подросток еще долго просидел на берегу, набираясь сил.





Еще один случай произошел на озере Кандрыкуль. 20-летняя девушка долго надувала матрас на берегу, а после спустилась с ним в воду, взяв с собой 8-летнего брата. Ничего не предвещало беды, но девушка забыла проверить надувное плавательное средство на проколы. В итоге, отплыв далеко от берега, брат с сестрой осознали, что матрас постепенно сдувается. Плавать никто не умел, поэтому они начали звать на помощь. Спасатели благополучно доставили молодых людей на берег.





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Фото: уфа112