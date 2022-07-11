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В Башкирии во время заплыва утонул 40-летний мужчина

В Башкирии во время заплыва утонул 40-летний мужчина

22:02, 11 июл 2022

Еще одна трагедия во время отдыха на воде произошла в Башкирии.



Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, все произошло сегодня в Салавате. Там местный 40-летний житель решил охладиться от парящего зноя и искупаться в озере Желанное несмотря на то, что на берегу были установлены предупреждающие щиты с надписью «Купание запрещено». Как рассказали позже очевидцы, мужчина нырнул в воду и пропал из вида. Поняв, что, скорее всего, пловец утонул, отдыхающие вызвали спасателей.

По прибытию оперативных служб на берегу были обнаружены личные вещи и документы мужчины. Поиски будут организованы водолазами Госкомитета РБ по ЧС, - отметили в экстренном ведомстве.


Напомним, что за минувшие выходные в Башкирии утонули 6 человек. Практически все они купались в нетрезвом виде и в запрещенных местах. Еще одну четырехлетнюю девочку, купавшуюся без присмотра родителей, спасатели успели вытащить из воды.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Салават происшествия
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