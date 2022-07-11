В Башкирии спасатели вытащили из воды 4-летнюю девочку
13:56, 11 июл 2022
В Уфе спасатели вытащили из воды 4-летнюю девочку, которая решила искупаться, пока родители не видят.
Как сообщили в Управлении гражданской защиты, девочка пришла на пляж возле озера «Карьерное» вместе с родителями. Пока взрослые занимались своими делами, малышка вместе с сестрой отошли подальше и решили искупаться. Тут их заприметили спасатели, и как раз вовремя – ребенок начал тонуть. Спасатель бросился в реку и вытащил из воды девочку. К счастью, все обошлось, и помощь врачей ребенку не понадобилась.
С родителями же пришлось провести профилактическую беседу о том, что детей нельзя оставлять без присмотра на реке и уж тем более не допускать их нахождения в воде одних и без надувных плавсредств.
Всего за субботу спасатели предотвратили 4 несчастных случая на воде, отметили в УГЗ Уфы.
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