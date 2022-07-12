Под Уфой прекращены поиски 10-летнего мальчика
07:09, 12 июл 2022
Под Уфой прекращены поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас».
Уточняется, что мальчик найден живым. Информация о его местонахождении не раскрывается.
Напомним, ранее сообщалось, что вчера утром ребенок вышел из дома и пропал.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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