Под Уфой прекращены поиски 10-летнего мальчика

07:09, 12 июл 2022

Под Уфой прекращены поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас».



Уточняется, что мальчик найден живым. Информация о его местонахождении не раскрывается.



Напомним, ранее сообщалось, что вчера утром ребенок вышел из дома и пропал.

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Фото: соцсети