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В столице Башкирии ураганный ветер повалил несколько деревьев

В столице Башкирии ураганный ветер повалил несколько деревьев

18:57, 12 июл 2022

Сегодня, 12 июля, на Уфу обрушилась гроза с сильным ветром, градом и молниями. Одна из них попала в случайно находящуюся в этот момент на улице женщину: к сожалению, она скончалась.



Мощный ливень с градом и ураганный ветер нанесли серьезный ущерб припаркованным на улице машинам. Пользователи социальных сетей из разных уголков Уфы выкладывают фотографии с последствиями шторма. Например, около прохоной на УМПО рухнуло дерево. Очевидцы засняли последствия: дерево переломилось и обрушилось на припаркованную рядом машину.

По данным МЧС по Башкирии, такая погода сохранится, вероятнее всего, до завтрашнего вечера.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/umpo_overhear
Теги: Уфа происшествия Уфа
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