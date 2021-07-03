В Стерлитамаке дерево насквозь пронзило припаркованную машину
20:22, 03 июл 2021
В Стерлитамаке дерево насквозь пронзило припаркованную машину. Инцидент случился накануне в микрорайоне «Сода». Там, как и во многих районах республики, прошла гроза с сильным ветром. Именно из-за этого в одном из дворов упало дерево.
В результате одна из веток насквозь проткнула автомобиль. В ЧП никто из людей не пострадал. Пользователи социальных сетей ужаснулись последствиям грозы. Большинство теперь, как, впрочем, и владельца машины, интересует вопрос, кто должен возместить ущерб за произошедшее?
Ранее сообщалось о ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» задавил женщину.