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В Стерлитамаке дерево насквозь пронзило припаркованную машину

В Стерлитамаке дерево насквозь пронзило припаркованную машину

20:22, 03 июл 2021

В Стерлитамаке дерево насквозь пронзило припаркованную машину. Инцидент случился накануне в микрорайоне «Сода». Там, как и во многих районах республики, прошла гроза с сильным ветром. Именно из-за этого в одном из дворов упало дерево.

В результате одна из веток насквозь проткнула автомобиль. В ЧП никто из людей не пострадал. Пользователи социальных сетей ужаснулись последствиям грозы. Большинство теперь, как, впрочем, и владельца машины, интересует вопрос, кто должен возместить ущерб за произошедшее?

Ранее сообщалось о ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» задавил женщину.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Стерлитамакский район
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