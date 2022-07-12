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Глава ГИБДД по Башкирии рассказал о самой опасной дороге в республике

Глава ГИБДД по Башкирии рассказал о самой опасной дороге в республике

19:38, 12 июл 2022

Сегодня,12 июля, глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о самой опасной дороге республики. На оперативном совещании в правительстве РБ назвал трассу.



По словам главы ГИБДД, самой смертельной дорогой Башкирии стала трасса Уфа — Бирск — Янаул:

— 15 погибших в этом году. На постоянной основе там гибнут люди. За 5 лет провели анализ: с 41-го по 46-й километр 12 человек погибло, с 50-го по 52-й — 10 человек, с 32-го по 35-й — 4 человека. На территории Благовещенского района всё это происходит, рост 60%. С 2017 по 2021 год погиб 91 участник движения. Всё-таки что-то кардинально решать там надо.

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил провести в ближайшее время транспортный час, на котором будут рассматривать вопрос о трассе Уфа — Бирск — Янаул:


— Пригласим главу Благовещенского района. Более серьезно это рассмотрим в августе. Может, это удастся паллиативной помощью решить: пропаганда, дорожные знаки где-то установить, посмотреть структуру дорожного полотна, или обочина, может быть, плохо содержится.

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Источник: ufa1.ru
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