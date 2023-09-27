На трассе Уфа-Бирск-Янаул в ДТП в массовом ДТП погибли два человека
21:58, 27 сен 2023
На территории Бирского района Башкирии во вторник вечером, 27 сентября, произошло серьезное ДТП, которое унесло жизни двух человек. Информацию об этом распространили в пресс-службе региональной ГИБДД и МЧС.
Согласно данным ведомств, на участке автодороги (77 километр), соединяющей Уфу, Бирск и Янаул, столкнулись три автомобиля: Лада ИКС-РЕЙ, Киа Спортейдж и грузовик. В результате произошедшего один из легковых автомобилей загорелся, погибли водитель и пассажир. Водитель «Киа» получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Пожарные оперативно потушили возгорание и освободили пострадавших, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
Сотрудники ГИБДД изучают детали происшествия. В связи с аварией организовано реверсивное движение.
Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Бирск» сообщало о происшествии, в результате которого водитель насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося.
Читайте также:В Башкирии за рулем «Лады Нива» разбился пенсионер
Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также