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На трассе Уфа-Бирск-Янаул в ДТП в массовом ДТП погибли два человека

На трассе Уфа-Бирск-Янаул в ДТП в массовом ДТП погибли два человека

21:58, 27 сен 2023

На территории Бирского района Башкирии во вторник вечером, 27 сентября, произошло серьезное ДТП, которое унесло жизни двух человек. Информацию об этом распространили в пресс-службе региональной ГИБДД и МЧС.

Согласно данным ведомств, на участке автодороги (77 километр), соединяющей Уфу, Бирск и Янаул, столкнулись три автомобиля: Лада ИКС-РЕЙ, Киа Спортейдж и грузовик. В результате произошедшего один из легковых автомобилей загорелся, погибли водитель и пассажир. Водитель «Киа» получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Пожарные оперативно потушили возгорание и освободили пострадавших, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Сотрудники ГИБДД изучают детали происшествия. В связи с аварией организовано реверсивное движение.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Бирск» сообщало о происшествии, в результате которого водитель насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бирский район происшествия аварии ДТП смертельная авария
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