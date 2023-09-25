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В Башкирии водитель насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося

В Башкирии водитель насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося

14:29, 25 сен 2023

В воскресенье вечером, 24 сентября, на территории Бирского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло дикое животное.

По данным, предоставленным информационной службой региональной ГИБДД, на 90-м километре автомобильной дороги Уфа — Янаул, легковой автомобиль «Лада Гранта», управляемый 31-летним жителем Уфы, наехал на лося, который неожиданно выбежал на дорогу.

В результате происшествия водитель не пострадал, однако животное погибло, а транспортное средство получило серьезные механические повреждения.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Бирск» сообщало о том, что на дне реки спасатели нашли пропавшего рыбака.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Бирский район происшествия ДТП аварии
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