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В Башкирии «семерка» врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ»

В Башкирии «семерка» врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ»

13:59, 24 сен 2023

В ночь на воскресенье, 24 сентября, в Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе федерального значения М-7 «Волга».

Согласно информации, поступившей от Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, сообщение об аварии в Дюртюлинском районе республики поступило примерно в половине третьего ночи.

Стало известно, что водитель «ВАЗ-2107» потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который находился на обочине.

К месту происшествия были направлены специалисты ведомства. Они извлекли пострадавшего из поврежденного автомобиля и передали его медицинской бригаде скорой помощи.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Дюртюли» сообщало о том, что на строящейся автодороге М-12 на бок опрокинулся самосвал «FAW».

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии ДТП
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