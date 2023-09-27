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В Башкирии из покореженного в ДТП автомобиля достали тело 29-летнего водителя

В Башкирии из покореженного в ДТП автомобиля достали тело 29-летнего водителя

14:30, 27 сен 2023

На территории Татышлинского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб молодой мужчина. Информацию об этом передали представители пресс-службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Республики Башкортостан.

По данным ведомства, 29-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Гранта», двигаясь по трассе вблизи населенного пункта Ташкент, потерял управление, допустил съезд в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель скончался еще до приезда бригады медиков скорой медицинской помощи.

Сообщается, что в момент происшествия в салоне автомобиля находился его 30-летний брат, живущий в Нефтекамске. Именно он связался с экстренными службами.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Верхние Татышлы» сообщало о происшествии, в результате которого местный житель случайно застрелил на охоте 35-летнего знакомого.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия аварии ДТП смертельная авария
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