Извлекли специнструментом: в Башкирии в аварии погиб водитель лесовоза

22:22, 26 сен 2023

На территории Бурзянского района Башкирии вечером во вторник, 26 сентября, на участке автодороги в направлении Кага-Старосубхангулово-Галиакберово, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с погибшим. 40-летний водитель, за рулем лесовоза «Урал», потерял управление и съехал в кювет, в результате чего грузовик перевернулся.

К сожалению, мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Известно, что в момент аварии в лесовозе находилось 12 кубометров берёзы.

Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники дорожной полиции и другие службы экстренного реагирования. Им предстоит выяснить все детали произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ