Извлекли специнструментом: в Башкирии в аварии погиб водитель лесовоза
22:22, 26 сен 2023
На территории Бурзянского района Башкирии вечером во вторник, 26 сентября, на участке автодороги в направлении Кага-Старосубхангулово-Галиакберово, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с погибшим. 40-летний водитель, за рулем лесовоза «Урал», потерял управление и съехал в кювет, в результате чего грузовик перевернулся.
К сожалению, мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Известно, что в момент аварии в лесовозе находилось 12 кубометров берёзы.
Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники дорожной полиции и другие службы экстренного реагирования. Им предстоит выяснить все детали произошедшего.
Ранее издание Newsbash на странице «Новости Бурзянского района в контакте» сообщало о том, что в республике во время сплава по реке пропали дети из Оренбургской области.
Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также