На трассе в Башкирии водитель иномарки пострадал в аварии с молоковозом
15:23, 26 сен 2023
На территории Дюртюлинского района Башкирии произошла авария.
Как сообщил глава Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автодороги М-7 в направлении «Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа».
Недалеко от населенного пункта Атсуярово столкнулись две автомашины: Ниссан Террано и молоковоз.
В результате аварии травмы получил водитель иномарки, но благодаря оперативным действиям спасателей, пострадавший был деблокирован и передан бригаде медиков скорой помощи. Другой водитель не пострадал.
Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Дюртюли» сообщало о том, что в Дюртюлинском районе «семерка» врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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