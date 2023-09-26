Выбросило из окна: в Башкирии погиб водитель, не пристегнувшийся ремнем безопасности
14:46, 26 сен 2023
Накануне на территории Кармаскалинского района Башкирии произошла авария, в результате которой 38-летний водитель автомобиля Kaiyi E5 вылетел в кювет и опрокинулся. Подробности происшествия рассказали в республиканской ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло на участке трассы в направлении Кармаскалы-Бузовьязы. Мужчина, находившийся за рулем иномарки получил серьезные травмы, от которых позже скончался. В момент произошедшего водитель не использовал ремень безопасности. Он вылетел через лобовое стекло.
Дорожной полиции предстоит выяснить все детали инцидента.
Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Кармаскалы» сообщало о том, что полицейские Кармаскалинского района задержали 15-летнего подростка, устроившего поджог.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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