Выбросило из окна: в Башкирии погиб водитель, не пристегнувшийся ремнем безопасности

14:46, 26 сен 2023

Накануне на территории Кармаскалинского района Башкирии произошла авария, в результате которой 38-летний водитель автомобиля Kaiyi E5 вылетел в кювет и опрокинулся. Подробности происшествия рассказали в республиканской ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло на участке трассы в направлении Кармаскалы-Бузовьязы. Мужчина, находившийся за рулем иномарки получил серьезные травмы, от которых позже скончался. В момент произошедшего водитель не использовал ремень безопасности. Он вылетел через лобовое стекло.

Дорожной полиции предстоит выяснить все детали инцидента.

Ранее издание Newsbash на странице «Подслушано Кармаскалы» сообщало о том, что полицейские Кармаскалинского района задержали 15-летнего подростка, устроившего поджог.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ