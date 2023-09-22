В Уфе в аварии разбился водитель иномарки

11:38, 22 сен 2023

Днем в четверг, 21 сентября, произошла авария в микрорайоне Сипайлово в Уфе, в результате которой травмы получил водитель легкового автомобиля. Информацию о случившемся предоставила пресс-служба столичной администрации.

Авария случилась вблизи дома №1 на Сипайловской улице. Мужчина в возрасте 47 лет, управлявший автомобилем Фиат Альбеа, допустил столкновение с Ладой Гранта, находившейся у края проезжей части. В результате ДТП водитель иномарки получил травму головы и был госпитализирован.

В деталях произошедшего разбирается дорожная полиция.

Ранее издание Newsbash на странице «Происшествия в Уфе» сообщало о том, что в столице республики пропала 12-летняя Азалия Минигалеева.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ