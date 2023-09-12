В Башкирии поджег дом своих обидчиков (ВИДЕО)

10:21, 12 сен 2023

Правоохранителями Кармаскалинского района Башкирии был задержан 15-летний подросток, устроивший пожар и подвергнув опасности жизни семьи с беременной женщиной с маленьким ребенком. Подозреваемый совершил это преступление из-за недавнего конфликта с потерпевшими. В результате инцидента, который произошел ранним утром 5 сентября, семья осталась без жилья.

В начале этого года, супруги сделали замечание подростку и его друзьям в связи с шумом, который они создавали. Обиженный юноша решил отомстить, но из-за зимних условий решил отложить свои планы до лета.

5 сентября он вспомнил обиды и, вооружившись спичками, бумагой и корой от березы, проник на территорию домовладения семьи. Разбив оконное стекло в бане, он поджег его содержимое. Свои действия злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона. Мальчик не подумал, что огонь может перекинуться на жилой дом. Глава семьи, почувствовав неладное, вывел беременную жену и 5-летнюю дочь из дома. Погорельцев приютили родственники.

Согласно данным, предоставленным информационной службой МВД по Башкортостану, в отношении подростка возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео