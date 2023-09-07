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Жителей Башкирии обеспокоены разрушающимся мостом

Жителей Башкирии обеспокоены разрушающимся мостом

10:28, 07 сен 2023

Жительница Башкортостана обратилась к Радию Хабирову, оставив сообщение на его странице в социальной сети "ВКонтакте", с жалобой на состояние моста в населенном пункте Кулушево Кармаскалинского района. По словам девушки, данный объект находится в критическом состоянии и представляет серьезную опасность на дороге. Она отметила, что началось все с небольшой ямы, но теперь начал разрушаться сам мост. В случае его обрушения, многие жители будут вынуждены использовать объезд через Кармаскалы.

В ответ на это обращение, Альбина Гильмиянова, сотрудник Управления по связям с общественностью УДХ РБ заверила, что на данный момент нет угрозы разрушения моста. Они уже приняли меры, огородив одну из полос дороги и установив предупреждающие знаки.

Гильмиянова также добавила, что они следят за ситуацией и планируют организовать объездные пути до 11 сентября. Дополнительные меры и ответы по данному вопросу будут предоставлены до 22 сентября. Этот вопрос находится под контролем.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кармаскалинском районе погиб подросток вылетев через лобовое стекло автомобиля (видео).

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район мост жалоба
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