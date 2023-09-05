В Башкирии погиб подросток вылетев через лобовое стекло автомобиля (видео)

10:24, 05 сен 2023

Вчера вечером в Кармаскалинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 14-летний подросток. Эту информацию подтвердил руководитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

По имеющимся данным, мальчик вместе со своим одноклассником решил прокатиться за рулем автомобиля ВАЗ-2110, принадлежавшего его отцу. На проселочной дороге в населенном пункте Новые Киешки, юный водитель потерял управление и транспортное средство опрокинулось в кювет. Не пристёгнутый ремнем безопасности водитель вылетел сквозь лобовое стекло и от полученных травм умер. Его пассажир получил лишь ушибы.

Отмечается, что в текущем году 8-классник уже управлял мопедом. По данному случаю в отношении родителя школьника был составлен протокол об административном правонарушении, и наложен штраф в размере 30 000 рублей.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кармаскалинском районе подросток на мопеде сбил ребенка и спрятался в подвале.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ