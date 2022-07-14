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В Башкирии водитель «Лады Гранты» сбил во дворе дома 7-летнего мальчика

В Башкирии водитель «Лады Гранты» сбил во дворе дома 7-летнего мальчика

10:20, 14 июл 2022

В Ленинском районе Уфы, на внутридворовой территории, накануне вечером водитель допустил наезд на ребёнка.

По предварительным данным пресс-службы ГИБДД по РБ, на улице Летчиков 20-летний уфимец, управляя «Ладой Гранта», сбил семилетнего пешехода. В результате аварии школьник получил телесные повреждения. По данному факту начато разбирательство. Происшествие попало в обзор камеры «умного домофона» компании «Уфанет».



По данным источника в медицинской сфере, его увезли в больницу № 17, где медики диагностировали ушиб левой щечной области, ушибленную ссадину правого плеча правого локтевого сустава, правой подвздошной области, левой и правой голени, травму почки.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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