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В Башкирии пьяный водитель Шевроле опрокинулся в кювет

В Башкирии пьяный водитель Шевроле опрокинулся в кювет

11:29, 17 июл 2022

Нетрезвое вождение стало причиной ДТП в Караидельском районе

В восьмом часу вечера на 42 км автодороги Аскино-Байки-Бердяш 29-летний местный житель за рулём "Chevrolet Cobalt" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Его освидетельствование показало наличие 0.685 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По факту ДТП проводится проверка.



Алкоголь – один из самых коварных врагов водителя и пешехода, ибо делает их беззащитным перед лицом возможной опасности. Даже незначительное нарушение психофизиологических функций после приема алкоголя становится причиной ДТП.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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