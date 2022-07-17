В Башкирии пьяный водитель Шевроле опрокинулся в кювет
11:29, 17 июл 2022
Нетрезвое вождение стало причиной ДТП в Караидельском районе.
В восьмом часу вечера на 42 км автодороги Аскино-Байки-Бердяш 29-летний местный житель за рулём "Chevrolet Cobalt" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель получил телесные повреждения. Его освидетельствование показало наличие 0.685 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По факту ДТП проводится проверка.
Алкоголь – один из самых коварных врагов водителя и пешехода, ибо делает их беззащитным перед лицом возможной опасности. Даже незначительное нарушение психофизиологических функций после приема алкоголя становится причиной ДТП.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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