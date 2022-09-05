В Башкирии пьяный водитель Geely опрокинулся в кювет

10:23, 05 сен 2022

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с нетрезвым водителем в Баймакском районе.







Авария произошла накануне после полудня на 10 км автодороги Бекешево-Иткулово. По предварительным данным, 53-летний местный житель за рулём "Geely" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель с различными травмами был доставлен в больницу. Его Освидетельствование показало 1.478 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По факту ДТП проводится проверка.





Один из самых коварных врагов водителя это алкоголь, ибо делает человека беззащитным перед опасностью. Даже незначительное нарушение психофизиологических функций после приема алкоголя становится причиной ДТП.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе в дневное время на 8 км автомобильной дороги Бекешево-2 - Иткулово 38-летний местный житель, за рулем мотоцикла «Иж Планета», не сумев справится с управлением, опрокинулся на проезжей части.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии