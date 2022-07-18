Глава Башкирии взял на личный контроль чудовищное ДТП в Бакалинском районе

16:49, 18 июл 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров взял на личный контроль факт чудовищного ДТП в Бакалинском районе, где молодой пьяный водитель на дорогой иномарке насмерть сбил четырех выпускниц. С этого вопиющего инцидента руководитель региона начал оперативное совещание в правительстве РБ.







Напомним, ДТП произошло около четырех часов утра 18 июля. 23-летний водитель на Audi A5 сбил четырех девушек: 16-летнюю, 18-летнююи двух 19-летних. Они вышли из кафе и прошли от него всего 60 метров. После наезда все девушки скончались до приезда скорой помощи.



— В четыре часа утра было совершено ДТП. Пьяный негодяй, по-другому не скажу, мне сообщили сотрудники ГИБДД, что медосвидетельствование он прошел, подтвердилось алкогольное опьянение, на автомобиле Audi A5 сбил четырех девчонок. Все выпускницы-девочки погибли. Я эту ситуацию я беру под личный контроль — негодяй понесет наказание, наказания он не избежит, — сказал Глава республики.



Радий Хабиров поручил министру транспорта РБ Александру Булушеву провести заседание межведомственной комиссии, посвященное профилактике пьяных ДТП. Борьбу с алкоголизмом за рулем необходимо усиливать.



— Негодяй попался пьяный — человек, который пьяный ездит, изначально негодяй уже, — надо смотреть, доходит ли все до логического завершения, отбирают ли у него права, на сколько лет. Максимально жестокое наказание должно быть. Это уже не первый случай у нас. В прошлом году двух девчонок сбил негодяй один, надо тоже посмотреть, что с ним, как уголовное дело движется.





Главе Бакалинского района Александру Андрееву он поручил оказать помощь семьям погибших девочек.



— Я с утра выезжал на место трагедии, встретился и пообщался с родными и близкими погибших, с родственниками сейчас работают психологи, полиция, сотрудники центральной районной больницы. Вся необходимая информация по семьям погибших у нас имеется. Мать одной девочки сейчас находится в Новом Уренгое на вахте, с ней связались, решаем вопрос по срочному выезду, — сказал глава района.



Радий Хабиров поручил организовать похороны девочек за счет муниципалитета и обеспечить доставку мамы девочки из Нового Уренгоя.



Александр Андреев добавил, что за рулем иномарки находился местный житель. Он работает на севере, недавно купил новый автомобиль Audi A5:



— Хорошая, новая машина, видимо, разогнался, скорость была очень высокая.



Глава РБ еще раз подчеркнул, что злоумышленник не должен уйти от наказания:



— Четыре девочки только жить начали, школу окончили…



Радий Хабиров предложил продумать вопрос и направлять информацию о водителях, которых поймали пьяными за рулем, работодателям. Если среди них есть муниципальные или республиканские служащие, они должны сразу вылетать с работы.









— Санкции за пьяную езду до десяти лет лишения свободы, чем люди думают? Этот парень тоже жить только начал, четырех девчонок убил, уже грех на нем какой, а дальше еще уголовное наказание, — сказал Глава республики и поручил профильным министерствам и ведомствам к заседанию МВК предоставить ему предложения по профилактике пьянства за рулем.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео