Стали известны личности четырех девушек, которых в Башкирии насмерть сбил пьяный водитель
16:57, 18 июл 2022
Глава Бакалинского района Башкирии Александр Андреев рассказал о четырех девушках, которых в райцентре сегодня утром, 18 июля, насмерть сбил пьяный водитель Audi A5. Погибшими оказались:
– Яна А.;
– Анна Е.;
– Эльвина С.;
– Ксения Л.
Всем им 17-19 лет.
– Девушки – выпускницы Бакалинской первой школы, очень активные, талантливые, ответственные, – написал Андреев. – Выражаю искренние соболезнования родителям, близким и друзьям погибших, терпения и сил вам.
Напомним, ДТП произошло около 4:35. На объездной дороге села Бакалы девушек, шедших по обочине, сбил пьяный 23-летний водитель. Пешеходы скончались до приезда скорой помощи.