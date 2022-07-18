Стала известна личность водителя, сбившего четырех девушек в Бакалинском районе Башкирии

19:29, 18 июл 2022

Водителем, который насмерть сбил в башкирском селе Бакалы четырех девушек, оказался местный житель Марс Г. Об этом18 июля, сообщила родственница одной из погибших, которая прибыла на место ДТП. Парню 23 года, в соцсетях он называет себя «brilliant».







Также глава Бакалинской администрации Александр Андреев сообщил личность девушек: это выпускницы местной школы Яна А., Анна Е., Эльвина С., Ксения Л. Девушкам было от 17 до 19 лет. По словам сестры Яны, они после школы переехали в Уфу, где учились музыке и подрабатывали в кафе.



— Они шли из «Трактира», шли встретить рассвет. Там, где это случилось, вход в рынок — недалеко от клуба. Девчонки все дружили с детства и вместе погибли, — рассказала девушка.





Она добавила, что, согласно показаниям очевидцев, водитель, сбивший девочек, устроил гонки на дороге. Родственники погибшей Яны отметили, что тот — местный, «из богатой семьи». Выяснилось, что Audi принадлежит Марсу Г. Его аккаунт в соцсетях отмечен как brilliant, там же указано учебное заведение — Октябрьский филиал УГНТУ. Судя по странице во «ВКонтакте», отец Марса тоже работает в нефтегазовой отрасли, в «Газпроме». Мы обратились к нему за комментарием, но на момент публикации ответ не получили.



Напомним, ДТП случилось рано утром. Как сообщили в ГИБДД, медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.









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