В Башкирии столкнулись Форд Фокус и встречная «Лада Ларгус»: 4 человека погибли

10:13, 19 июл 2022

Сегодня, 19 июля, в Мелеузовском районе в ДТП скончались три человека, сообщили в ГИБДД. После столкновения Lada Largus и Ford Focus скончались оба водителя и 2 пассажира.



Как рассказали автоинспекторы, авария произошла около 05:00 на 196-м километре трассы Уфа — Оренбург.







— В результате аварии оба водителя и один пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи. Госпитализированы три пассажира «Ларгуса», — сообщили в ГИБДД Башкирии.



Подробности аварии уточняются. Напомним, накануне Башкирию потрясла смертельная авария в Бакалах, где четырех девушек насмерть сбил Audi. Водитель, по данным ГИБДД, был в состоянии алкогольного опьянения, он арестован на время следствия.





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Фото: ГИБДД по РБ