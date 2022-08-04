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В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили погибшую женщину

В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили погибшую женщину

12:15, 04 авг 2022

О страшной находке сообщили журналисты издания «МБ» со ссылкой на очевидцев. Известно, что женщина погибла утром 4 августа во дворе одного из домов по улице Рудольфа Нуреева. Тело обнаружили прямо во дворе многоэтажки.

В Следкоме Башкирии официально подтвердили информацию о нахождении трупа женщины. Сейчас сыщики устанавливают, из-за чего именно могла погибнуть женщина.



Напомним, что ранним утром 23 июля в Уфе обнаружили труп 26-летнего гражданина на улице Ленина. Оказалось, что с ним жестоко расправился случайный прохожий, которому погибший сделал замечание. Сотрудники полиции за несколько часов смогли задержать убийцу – он уже дал признательные показания и рассказал, что произошло тем утром.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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