В Башкирии за прошедшие сутки утонули 4 человека

14:44, 09 авг 2022

Один из них решил срезать путь через реку, но не смог выплыть и погиб.



МЧС зарегистрировали сразу четыре трагедии, связанные с гибелью на воде. Об этом передает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.



Так, в Салаватском районе 59-летний мужчина шел из деревни Яубуляково в Бишевлярово в обход реки. В какой-то момент он решил сократить дорогу и переплыть водоем, однако течение оказалось слишком сильным и выплыть самостоятельно мужчина не смог, в результате чего утонул.



Помимо этого, в столице Башкирии и в Учалах при купании на непредназначенных для этого пляжах погибли трое мужчин.



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Фото: МЧС по РБ