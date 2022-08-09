В Башкирии за прошедшие сутки утонули 4 человека

Один из них решил срезать путь через реку, но не смог выплыть и погиб.
МЧС зарегистрировали сразу четыре трагедии, связанные с гибелью на воде. Об этом передает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
Так, в Салаватском районе 59-летний мужчина шел из деревни Яубуляково в Бишевлярово в обход реки. В какой-то момент он решил сократить дорогу и переплыть водоем, однако течение оказалось слишком сильным и выплыть самостоятельно мужчина не смог, в результате чего утонул.
Помимо этого, в столице Башкирии и в Учалах при купании на непредназначенных для этого пляжах погибли трое мужчин.