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В Башкирии опрокинулась Тойота: один мужчина погиб, двое госпитализированы

В Башкирии опрокинулась Тойота: один мужчина погиб, двое госпитализированы

11:56, 17 авг 2022

17 августа в 07:10 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на а/д Спартак-Ермекеево, произошел съезд в кювет с опрокидыванием легкового автомобиля – Toyota Camry.

В салоне находилось 3 человека.  

Водитель, предположительно при несоблюдении скоростного режима, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В причинах разбираются сотрудники ГИБДД. 

Пострадавшие мужчины 1987 и 1992 г.р., доставлены в больницу. Погибший (пассажир), 1987 г.р.

Ранее сообщалось о том, что в селе Суккулово Ермекеевского района Башкирии загорелся православный приход «Нефтекамской епархии русской православной церкви». 

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ермекеевский район происшествия аварии
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