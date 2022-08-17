В Башкирии опрокинулась Тойота: один мужчина погиб, двое госпитализированы
11:56, 17 авг 2022
17 августа в 07:10 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на а/д Спартак-Ермекеево, произошел съезд в кювет с опрокидыванием легкового автомобиля – Toyota Camry.
В салоне находилось 3 человека.
Водитель, предположительно при несоблюдении скоростного режима, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В причинах разбираются сотрудники ГИБДД.
Пострадавшие мужчины 1987 и 1992 г.р., доставлены в больницу. Погибший (пассажир), 1987 г.р.
Ранее сообщалось о том, что в селе Суккулово Ермекеевского района Башкирии загорелся православный приход «Нефтекамской епархии русской православной церкви».
Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии, опрокинувшись в кювет, погибли водитель и пассажир "Приоры"
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в кювет опрокинулись водитель с пассажиркой
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии водитель опрокинулся в кювет, пострадали несколько человек