В Башкирии медведь убил корову

09:15, 29 авг 2022

Накануне жители деревни Хусаиново в Белорецком районе Башкирии обнаружили на улице тушу мертвой коровы. Сельчане уверены, что на скотину напал медведь. Фотография с мертвым животным быстро распространилась по соцсетям и мессенджерам.







К слову, выход медведей к человеческому жилищу в Башкирии происходит не редко. В минувшую субботу, 27 августа, медведя видели в курортной зоне на озере Якты-Куль. Тогда глава Абзелиловского района республики в своих соцсетях сообщил, что для отлова косолапого выехали специалисты из министерства экологии.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии после убийства Дины Махияновой возбудили уголовное дело против полицейских.

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Фото: vk.com/sibayonline