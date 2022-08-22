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В Башкирии после убийства Дины Махияновой возбудили уголовное дело против полицейских

В Башкирии после убийства Дины Махияновой возбудили уголовное дело против полицейских

12:24, 22 авг 2022

Белорецкий межрайонный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ).



Как сообщает Следком Башкирии, это уголовное дело возбудили при расследовании смерти Дины Махияновой – сотрудницы районной администрации, которую убил бывший муж.


Следователи установили, что с декабря 2020 по август 2022 года женщина неоднократно обращалась в органы внутренних дел с заявлениями о том, что ее бывший супруг наносит ей травмы. Сейчас устанавливается полнота проведенных проверочных мероприятий и принятых мер в отношении обвиняемого, а также законность и обоснованность процессуальных решений по заявлениям потерпевшей, принятых сотрудниками полиции. По результатам проверки оценят действие местных полицейских, ответственных за оперативное принятие мер.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район происшествия криминал
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