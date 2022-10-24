В Башкирии обвиняемого в жестоком убийстве чиновницы Дины Махияновой признали вменяемым

19:51, 24 окт 2022

Предполагаемый убийца и бывший муж покойной чиновницы из Белорецка Дины Махияновой оказался полностью вменяем. Об этом сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.







Экспертиза показала, что сейчас, как и в момент убийства, Алик Махиянов психически здоров и не находится в состоянии аффекта. При этом ранее он говорил, что зарезал бывшую жену, потому что у него «всё взорвалось».



— По уголовному делу проведен основной комплекс следственных действий и судебных экспертиз, согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый, как сейчас, так и в период инкриминируемого деяния, не страдал от психического расстройства и не находился в состоянии аффекта.



В следкоме отметили, что после предъявления обвинения в окончательной редакции, уголовное дело против Махиянова будет направлено в суд для рассмотрения по существу.





Напомним, трагедия произошла в августе. Дина Махиянова скончалась за несколько дней до дня рождения, ей должно было исполниться 32 года. Она работала в районной администрации, где ее любили и уважали. В убийстве обвиняют бывшего супруга Дины, который нанес ей 14 ножевых ранений на глазах у подруг. Как выяснилось, чиновница неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о том, что муж избивает ее. Сейчас Махиянов находится под арестом.

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