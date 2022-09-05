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В Башкирии во время спуска с горы покалечился турист

В Башкирии во время спуска с горы покалечился турист

14:31, 05 сен 2022

В Республике Башкортостан туристу понадобилась срочная медпомощь. Он получил травмы во время спуска с популярной горы.



Как рассказали в пресс-центре Госкомитета республики по ЧС, происшествие случилось в выходные дни в Белорецком районе. Мужчина 27 лет получил серьезное повреждение ноги во время спуска с горы 3-я Малиновая. О произошедшем он сообщил в спасательные службы. На место прибыли спасатели Госкомитета республики по ЧС и оказали пострадавшему первую помощь.

С переломом ноги его доставили в больницу, находящуюся в населенном пункте Отнурок.

Накануне жители деревни Хусаиново в Белорецком районе Башкирии обнаружили на улице тушу мертвой коровы. Сельчане уверены, что на скотину напал медведь. 

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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
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