В Уфе и Башкирии эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании
10:56, 05 сен 2022
Сегодня, 5 сентября, с утра из ряда школ в Уфе и Башкирии начали эвакуировать учащихся.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, это связано с сообщением от неизвестного о минировании учебных заведений республики, которое поступило в управление образования города.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Источник:
gtrk.tv
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