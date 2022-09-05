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В Уфе и Башкирии эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании

В Уфе и Башкирии эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании

10:56, 05 сен 2022

Сегодня, 5 сентября, с утра из ряда школ в Уфе и Башкирии начали эвакуировать учащихся.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, это связано с сообщением от неизвестного о минировании учебных заведений республики, которое поступило в управление образования города.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия Уфа
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