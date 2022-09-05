В Уфе и Башкирии эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании

10:56, 05 сен 2022

Сегодня, 5 сентября, с утра из ряда школ в Уфе и Башкирии начали эвакуировать учащихся.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, это связано с сообщением от неизвестного о минировании учебных заведений республики, которое поступило в управление образования города.



Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram