Житель Башкортостана угнал трактор и врезался на нем в столб

09:36, 07 сен 2022

Житель населенного пункта Гадельбаево в Баймакском районе сообщил в полицию о похищении трактора. Подробности рассказал главный госавтоинспектор республики В. Севастьянов.







Заявитель поведал, что приехал отремонтировать трактор своего родственника. После совместного распития спиртных напитков хозяин оставил трактор возле дома родственника. Через некоторое время была обнаружена пропажа сельхозмашины.



Угонщиком оказался 24-летний приятель родственника, который выпивал вместе с ним. Забравшись в кабину и обнаружив там ключ зажигания, он решил угнать технику. Однако, не справившись с управлением, врезался в столб и покинул место аварии.





Правонарушителя привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП. По решению суда его арестовали на двое суток. За совершенный угон ему может грозить до пяти лет заключения.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии пьяный водитель Geely опрокинулся в кювет.

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Фото: ГИБДД по Башкирии