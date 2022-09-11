В аварии под Тюменью разбилась семья с двумя детьми, возвращавшаяся домой из Башкирии

21:28, 11 сен 2022

Семья с двумя детьми, которая возвращалась домой из Башкирии, попала в аварию под Тюменью.







Дорожное происшествие произошло сегодня, 11 сентября, ночью под Тюменью. Супруги, их 8-летний сын и 4-летняя дочь следовали на автомобиле «Toyota Corolla» из Республики Башкортостан в Нижневартовский район Югры. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.



По предварительной информации, на 292-м километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень машина влетела в кучу грунта на месте дорожных работ. После удара автомобиль опрокинулся, а 4-летнюю девочку выбросило из салона. К сожалению, девочка скончалась от полученных травм. Сообщается, что ребенка перевозили без детского удерживающего устройства.



Известно, что 35-летний водитель и его сын получили травмы.

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