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В Кигинском районе Башкирии водитель умер после ДТП от инфаркта

В Кигинском районе Башкирии водитель умер после ДТП от инфаркта

11:03, 14 сен 2022

Днём в Кигинском районе на 247 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, близ д.Теплый ключ, 76-летний житель Челябинской области, управляя Hyundai Santa Fe, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель с травмами был доставлен в больницу. Вечером того же дня поступило сообщение с медучреждения, что мужчина скончался от обширного инфаркта. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель Шкоды Октавиа врезался в попутный ВАЗ 211. По предварительным данным, водитель ВАЗа остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Кигинский район происшествия аварии
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