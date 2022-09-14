В Кигинском районе Башкирии водитель умер после ДТП от инфаркта

11:03, 14 сен 2022

Днём в Кигинском районе на 247 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка, близ д.Теплый ключ, 76-летний житель Челябинской области, управляя Hyundai Santa Fe, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель с травмами был доставлен в больницу. Вечером того же дня поступило сообщение с медучреждения, что мужчина скончался от обширного инфаркта. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе водитель Шкоды Октавиа врезался в попутный ВАЗ 211. По предварительным данным, водитель ВАЗа остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии